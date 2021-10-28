Звездный адвокат Жорин объяснил сложность дела о гей-пропаганде на «Муз-ТВ»

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Вердикт по делу о пропаганде нетрадиционных отношений на «Муз-ТВ» будет зависеть от мнения экспертов, которых пригласят к рассмотрению. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал известный адвокат Сергей Жорин.

— Однозначность вердикта зависит от того, насколько специалисты будут независимы и объективны. В этом большая сложность. Часто в рамках проверок назначаются исследования и экспертизы, по итогам которых выносится нужный вердикт, и это вызывает опасения. Я не знаю, как здесь будет. Здесь требуются специальные знания, — пояснил юрист.

При этом о какой-то особой юридической практике по делам о гей-пропаганде, говорит Жорин, он не слышал и не уверен, что этой практики много. В то же время специалист отмечает, что здесь, как и в других делах, высока доля оценочных категорий и моментов. И только эксперты смогут определить, была пропаганда нетрадиционных отношений или нет.

О том, что телеканал «Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, было заявлено в Басманном суде города Москвы в четверг, 28 октября. В инстанцию поступил протокол о совершении административного правонарушения по статье 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Если вина СМИ будет доказана, то суд может вынести наказание в виде штрафа в миллион рублей или приостановить вещание на срок до 90 суток.

Какая конкретно передача стала причиной обвинений, точно неизвестно, но в июне 2021 года в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Информацию подобного рода можно распространять только с маркировкой «18+» в ночное время.

Тогда во время трансляции мероприятия рэпер Дава и певец Филипп Киркоров вместе появились на красной дорожке в компании полуголых мужчин. При этом вели себя исполнители как влюбленная пара, что дало повод для множества шуток и сплетен об их «отношениях», а также, вероятно, вызвало интерес у надзорных ведомств.