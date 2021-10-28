Захарова обвинила Украину в обострении конфликта в Донбассе

Фото: МИД РФ

Москва не исключает, что действия Киева приведут к дальнейшей деградации конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 28 октября.

— Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, — рассказала дипломат.

Наступательные действия украинской армии по направлению к селу Старомарьевка не позволяют исключать дальнейшей деградации конфликта, добавила она. Киев намеренно обостряет обстановку и игнорирует запросы гарантий режима тишины от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю и координации, приводит слова Захаровой РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.