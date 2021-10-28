Запас «Спутника Лайт» заканчивается в Петербурге
Запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщает городской комитет по здравоохранению.
На сегодняшний день запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тысяч доз, в том числе 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», 35 тысяч доз «Спутник Лайт», все остальное — «Спутник V».
— «Спутник Лайт» есть в наличии в поликлиниках — порядка 35 тысяч доз. Но этого мало, — передает слова сотрудницы комитета РИА Новости.
Она сообщила, что поставки вакцины в городе зависят от Минздрава РФ, информации о новых поставках «Спутник Лайт» сейчас нет.
Ранее, 25 октября, президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 15 ноября два оплачиваемых выходных дня работающим людям для проведения вакцинации от коронавируса.
До этого Путин поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.