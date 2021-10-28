Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Запас «Спутника Лайт» заканчивается в Петербурге

Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Запас «Спутника Лайт» заканчивается в Петербурге
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщает городской комитет по здравоохранению.

На сегодняшний день запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тысяч доз, в том числе 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», 35 тысяч доз «Спутник Лайт», все остальное — «Спутник V».

— «Спутник Лайт» есть в наличии в поликлиниках — порядка 35 тысяч доз. Но этого мало, — передает слова сотрудницы комитета РИА Новости.

Она сообщила, что поставки вакцины в городе зависят от Минздрава РФ, информации о новых поставках «Спутник Лайт» сейчас нет.

1/2
2/2

Ранее, 25 октября, президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 15 ноября два оплачиваемых выходных дня работающим людям для проведения вакцинации от коронавируса.

До этого Путин поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте также:
Вакцина «Спутник Лайт»Санкт-ПетербургКоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Давайте сделаем прививку

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Все мнения
О проекте