Запас «Спутника Лайт» заканчивается в Петербурге

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщает городской комитет по здравоохранению.

На сегодняшний день запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тысяч доз, в том числе 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», 35 тысяч доз «Спутник Лайт», все остальное — «Спутник V».

— «Спутник Лайт» есть в наличии в поликлиниках — порядка 35 тысяч доз. Но этого мало, — передает слова сотрудницы комитета РИА Новости.

Она сообщила, что поставки вакцины в городе зависят от Минздрава РФ, информации о новых поставках «Спутник Лайт» сейчас нет.

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Ранее, 25 октября, президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 15 ноября два оплачиваемых выходных дня работающим людям для проведения вакцинации от коронавируса.

До этого Путин поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.