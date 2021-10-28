«Мальчик в женском платье»: Оскар Кучера прокомментировал дело о гей-пропаганде на «Муз-ТВ»

Блогер Даня Милохин на премии «Муз-ТВ» / Фото: Youtube/МУЗ-ТВ

Произошедшее на премии «Муз-ТВ» нельзя считать пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил актер и ведущий Оскар Кучера, комментируя обвинения в адрес телеканала.

— Для меня это не пропаганда. Если приезжает какой-то мальчик в женском платье, мне это говорит только о его нездоровой психике, желании хайпануть. Никакого отношения к пропаганде это не имеет. Они же не целуются прилюдно. Ну приехали Киркоров с Давой с обнаженными парнями, решили сделать такой перформанс. Ну пришел Милохин наполовину в женском платье. Такие обвинения — это слишком глубоко капают. Ни один человек в здравом уме не подаст такое заявление, — считает ведущий.

О том, что «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде, было заявлено в Басманном суде Москвы в четверг, 28 октября. Если вина СМИ будет доказана, то телеканал могут оштрафовать на миллион рублей или приостановить его вещание на срок до 90 суток.

В июне 2021 года Роскомнадзор заявил, что ведомство проверит запись трансляции премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Во время мероприятия блогер Даня Милохин появился в розовом платье, рэпер Дава и певец Филипп Киркоров прошлись на красной дорожке в компании полуголых мужчин. При этом вели себя исполнители как влюбленная пара, что дало повод для множества шуток и сплетен об их «отношениях».