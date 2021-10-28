Минпромторг оценил обеспеченность России масками и перчатками

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Запасы медицинских масок, перчаток и респираторов в России созданы на длительный срок. Об этом заявили в Минпромторге в четверг, 28 октября.

— Сейчас российские производители адаптировались под изменение потребностей и могут легко маневрировать, наращивая при необходимости производство своей продукции. На данный момент созданы запасы медицинских масок и СИЗ (респираторы, перчатки) на длительный срок, — говорится в сообщении.

Суточное производство медицинских трехслойных масок компаниями в контуре ведомства составляет 5,1 миллиона штук. Объем выпуска респираторов различных модификаций достиг 542,2 тысячи штук ежедневно.

Выпуск перчаток составил 209 тысяч пар в день, а дезинфицирующих средств — 565,839 тонны. Предприятия создают 156,324 тысячи литров кожных антисептиков каждый день.

Текущая предельная мощность производителей составляет более 24 миллионов масок в сутки. Потребность в респираторах, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), составляет в России 650 тысяч штук в сутки.

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Запасы перчаток в медицинских учреждениях на 20 октября составляли 199,393 миллиона пар. Это предполагает обеспеченность на 9,7 недели, а в плане кожных антисептиков — на 44,9 недели, отмечает РИА Новости.

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.