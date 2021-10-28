Салоны сотовой связи в центре Москвы могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

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Салону оптики «Айкрафт» и салонам мобильной связи «Билайн», «Мегафон» на Новом Арбате необходимо будет выплатить штраф до 1 миллиона рублей или приостановить работу на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней, которые начались в столице с 28 октября. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.

— В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «Мегафон» по адресу улица Новый Арбат, дом 13. Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток, — заявил главный инспектор.

По словам Андрея Поплавского, руководители заведений прибудут в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил москвичам о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На это время приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут продуктовые магазины, лекарства и иные товары первой необходимости.