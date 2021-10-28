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Россия выразила готовность взаимно наладить диалог с Великобританией

Иван Юминов

Политика
Россия выразила готовность взаимно наладить диалог с Великобританией
Фото: МИД РФ

Россия готова заниматься налаживанием отношений с Великобританией ровно в той степени, в которой та будет к этому готова. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в четверг, 28 октября.

— Мы последовательно и неоднократно заявляли, что наша страна готова к налаживанию отношений ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона. Основы для этого очевидны: взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа, — рассказала дипломат.

Равноправие и взаимоуважение, по ее словам, являются отличной основой для развития двусторонних отношений. Подобные высказывания Москвы, как уточнила представитель ведомства, тонут в ее же заявлениях о защите от «агрессивных британских нападок».

Обе страны, по мнению дипломата, успешно взаимодействуют по ряду областей. При этом главы государств в ходе недавнего звонка выразили удовлетворение ходом сотрудничества в ряде сфер, приводит слова Захаровой ТАСС.

25 октября в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил двусторонние отношения, конфликт в Афганистане и Минские соглашения. Лондон и Москва обоюдно выразили мнение, что они могли бы наладить взаимодействие по ряду направлений.

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