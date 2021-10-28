Вильфанд опроверг приход бабьего лета в столицу

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Последние октябрьские дни и первые ноябрьские порадуют москвичей теплой и солнечной погодой, однако это не возвращение бабьего лета. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд в четверг, 28 октября.

— В конце октября — начале ноября бабье лето не возвращается, это противоестественно. Да, нас ожидает очень теплая погода, температура будет превышать обычные климатические значения для этого времени года на 6-7 градусов, это очень симпатично, но все-таки это не бабье лето, — сообщил Вильфанд.

Как утверждает специалист, бабье лето сопровождается необыкновенно прозрачным воздухом, но этого не стоит ожидать в ближайшее время.

Вильфанд отметил, что теплая температура воздуха в Москве продержится до середины следующей недели, передает Интерфакс.

По прогнозам синоптиков, опубликованному на сайте Гидрометцентра, в пятницу в столице и области будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет +1...+3, днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, также ожидается небольшой дождь.

28 октября метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам, что сухая и солнечная погода в Москве создаст иллюзию бабьего лета.

Ранее синоптики предупредили о резких скачках давления в Москве до конца недели.