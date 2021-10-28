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Сергей Собянин поздравил с днем рождения московского водопровода работников отрасли

Дарья Чентаева

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения московского водопровода работников отрасли
Фото: Телеканал ТВ Центр

В столице 28 октября отмечают день рождения московского водопровода, который занимается поставкой питьевой воды. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил работников отрасли с праздником.

По его словам, в городе обновили станции водоподготовки. Специалисты очищают воду самыми современными технологиями. Так, озоном в сочетании с активированным углем они делают воду безопасной и приятной на вкус.

Работники Мосводоканала лично контролируют качество и подачу воды круглосуточно. Для некоторых это стало семейным делом.

— Общий стаж династии Волковых-Толстовых-Капрановых — около 400 лет. Семья Алексея Кружалина посвятила Мосводоканалу около 200 лет, — написал мэр Москвы в своем посте.

Сергей Собянин выразил слова благодарности всем сотрудникам Мосводоканала.

— Спасибо вам всем, друзья, за верность профессии! Вы делаете очень важную работу, — написал глава города.

Специалисты Мосводоканала провели более полутора миллионов анализов питьевой воды в Москве с начала 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 28 октября.

Отмечается, что 217 лет назад в городе открыли инженерное сооружение, рассчитанное на 300 тысяч ведер в сутки. Сейчас водопровод в Москве — самый длинный в России. Обслуживанием и подготовкой воды для населения занимаются сотрудники Мосводоканала.

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