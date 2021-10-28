Роспотребнадзор увеличит число посетителей мероприятий по QR-кодам
Роспотребнадзор разрешил увеличить с 15 ноября численность посетителей массовых мероприятий до 70 процентов при наличии QR-кода. Это следует из указа главы ведомства Анны Поповой в четверг, 28 октября.
— Увеличение численности участников мероприятия до 70 процентов от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при соблюдении следующих условий, — говорится в документе.
Для этого работникам учреждения и посетителям потребуется наличие QR-кода. Глава субъекта должен будет согласовать проведение мероприятия на основании заявки с главным санитарным врачом региона, отмечается портале правовой информации.
За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.
Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.