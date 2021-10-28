Роспотребнадзор увеличит число посетителей мероприятий по QR-кодам

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Роспотребнадзор разрешил увеличить с 15 ноября численность посетителей массовых мероприятий до 70 процентов при наличии QR-кода. Это следует из указа главы ведомства Анны Поповой в четверг, 28 октября.

— Увеличение численности участников мероприятия до 70 процентов от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при соблюдении следующих условий, — говорится в документе.

Для этого работникам учреждения и посетителям потребуется наличие QR-кода. Глава субъекта должен будет согласовать проведение мероприятия на основании заявки с главным санитарным врачом региона, отмечается портале правовой информации.

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

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Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.