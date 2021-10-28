Проценко предупредил о повторном риске COVID-19 для переболевших
Переболевший коронавирусом человек рискует вновь заразиться спустя шесть месяцев. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 28 октября.
— У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться, — рассказал специалист.
Если человек переболел и не вакцинировался от COVID-19, то он имеет высокий риск заболеть повторно, отметил Проценко в эфире «России 1».
За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.
Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.