Проценко предупредил о повторном риске COVID-19 для переболевших

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Переболевший коронавирусом человек рискует вновь заразиться спустя шесть месяцев. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 28 октября.

— У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться, — рассказал специалист.

Если человек переболел и не вакцинировался от COVID-19, то он имеет высокий риск заболеть повторно, отметил Проценко в эфире «России 1».

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

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Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.