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Почти три тысячи деревьев высадят в столице

Виктория Храменкова

Город
Почти три тысячи деревьев высадят в столице
Фото: Pexels

В ближайшие два с половиной года на улицах Москвы появится 2,5 тысячи новых деревьев, а также более 60 кустарников, следует из данных портала госзакупок.

«Выполнение мероприятий по уходу и восстановлению зеленых насаждений города Москвы» именно так сформулирован объект объявленного департаментом столицы по конкурентной политике конкурса.

— Исполнителю контракта предстоит в течение 943 календарных дней со дня его заключения в рамках благоустройства территорий высадить в Москве 2532 дерева и 60 869 кустарников, а также обустроить цветники на площади в 105 квадратных метров, — передает РИА Новости.

Кроме этого, контракт подразумевает уход за посаженными растениями. В перечне саженцев — березы, дубы, боярышник, вяз, ель, ива, клен, липа, рябина, черемуха, яблоня, можжевельник, сирень, а также виноград.

В понедельник, 25 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что осенью на улицах столицы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч растений.

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