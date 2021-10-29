Российскому банкиру Тинькову огласят приговор

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Суд в США огласит приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову. Он признал свою вину в налоговом нарушении.

Изначально бизнесмену было вменено два эпизода налоговых преступлений. За каждый из них он могу получить по три года тюрьмы. В рамках сделки с правосудием бизнесмен признал себя виновным в том, что однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году.

— Тиньков, согласно позиции правоохранителей, не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Заключив сделку с правосудием, бизнесмен лишился некоторых своих прав, в частности, поскольку суд не будет устанавливать вопрос виновности, Тиньков и его адвокаты не смогут вызывать свидетелей, — передает РИА Новости.

Суд примет окончательное решение по всем вопросам, связанным с наказанием, а также о том, где и как оно должно быть реализовано. Также отметается, что бизнесмен не сможет обжаловать решение суда.

Прокуратура в рамках договоренности с Тиньковым обещала не требовать для него тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне.

— Ведомство заявило о намерении просить освободить бизнесмена под надзор на год, — отмечается в материале агентства.

Кроме этого, сообщалось, что для Олега Тинькова могут попросить дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.

В начале октября «Вечерняя Москва» писала, что суд в Соединенных Штатах Америки распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях.