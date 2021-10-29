Гитара основателя Pink Floyd продана на торгах почти за 20 тысяч фунтов
Музыкальный инструмент одного из основателей группы Pink Floyd Сида Баррета был продан на торгах в Великобритании почти за 20 тысяч фунтов стерлингов.
— Двенадцатиструнная гитара фирмы Yamaha, которая принадлежала жителю Кембриджа и основателю Pink Floyd Роджеру «Сиду» Баррету, была продана за 19 920 фунтов стерлингов, — сообщается на сайте аукционного дома Cheffins.
Отмечается, что изначально цена гитары составляла от пяти до десяти тысяч фунтов.
Племянник знаменитого музыканта заявил, что все деньги будут направлены в НКО в сфере психического здоровья, а также хоспису.
На аукцион был также выставлен садовый стол, сделанный Барретом, и его школьная фотография, отмечается в пресс-релизе.
В середине октября первая книга стихов «Я», изданная в 1913 году, поэта Владимира Маяковского была продана на аукционе в Москве за 1,3 миллиона рублей. Стартовая цена лота составила 600 тысяч рублей, но она увеличилась до 1,3 миллиона рублей во время торгов.
28 сентября сообщалось, что кассету с невышедшей песней и интервью британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон. Запись песни датируется 5 января 1970 года.