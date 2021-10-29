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Гитара основателя Pink Floyd продана на торгах почти за 20 тысяч фунтов

Виктория Храменкова

Общество
Гитара основателя Pink Floyd продана на торгах почти за 20 тысяч фунтов
Британская группа Pink Floyd

Музыкальный инструмент одного из основателей группы Pink Floyd Сида Баррета был продан на торгах в Великобритании почти за 20 тысяч фунтов стерлингов.

— Двенадцатиструнная гитара фирмы Yamaha, которая принадлежала жителю Кембриджа и основателю Pink Floyd Роджеру «Сиду» Баррету, была продана за 19 920 фунтов стерлингов, — сообщается на сайте аукционного дома Cheffins.

Отмечается, что изначально цена гитары составляла от пяти до десяти тысяч фунтов.

Племянник знаменитого музыканта заявил, что все деньги будут направлены в НКО в сфере психического здоровья, а также хоспису.

На аукцион был также выставлен садовый стол, сделанный Барретом, и его школьная фотография, отмечается в пресс-релизе.

В середине октября первая книга стихов «Я», изданная в 1913 году, поэта Владимира Маяковского была продана на аукционе в Москве за 1,3 миллиона рублей. Стартовая цена лота составила 600 тысяч рублей, но она увеличилась до 1,3 миллиона рублей во время торгов.

28 сентября сообщалось, что кассету с невышедшей песней и интервью британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон. Запись песни датируется 5 января 1970 года.

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