Вильфанд: Южный ветер поднимет температуру воздуха

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Температура воздуха в семь градусов тепла в европейской части России продержится до среды. Однако возможно, что тепло продлится и после. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, и уменьшаться — количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север, — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, синоптик отметил, что в пятницу, 29 октября, в облаках будут замечены просветы. Температура в этот день прогреется до 11 градусов тепла, а в субботу — до плюс 13.

Вильфанд добавил, что со среды южный ветер поднимет температуру в стране до двузначных отметок.

28 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг возвращение бабьего лета в столицу. Как утверждает специалист, бабье лето сопровождается необыкновенно прозрачным воздухом, но этого не стоит ожидать в ближайшее время.

В этот же день метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам, что сухая и солнечная погода в Москве создаст иллюзию бабьего лета.