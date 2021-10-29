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Названы регионы-лидеры по бронированию гостиниц в нерабочую неделю

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы регионы-лидеры по бронированию гостиниц в нерабочую неделю
Фото: pixabay.com

Несмотря на введенные по всей стране ограничения и призывы властей отказаться от поездок в нерабочие дни, часть россиян все же намерена отдохнуть вне дома. В каких регионах повысился спрос на гостиницы, «Вечерней Москве» рассказали аналитики национальной системы бронирования Bronevik.

Специалисты оценили активность бронирования гостиниц в период с 20 по 26 октября, сравнивая ее с данными за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Одним из лидеров рейтинга стал Краснодарский край. За шесть дней количество бронирований в регионе составило 95 процентов от количества бронирований за предыдущие дни месяца.

— Наверняка некоторые туристы решили, что лучше провести время возле моря. Тем более, если уже есть QR-код, в отели можно заселиться без проблем, — отметили в компании.

Популярны у россиян также гостиницы стран СНГ (75 процентов), Московской (153 процента), Свердловской (120 процентов), Калининградской (45,5 процента), Новосибирской (40 процентов) областей и Ставропольского края (110 процентов). Кроме того, чаще стали бронировать отели в Москве (90 процентов), Крыму (80 процентов) и Санкт-Петербурге (78 процентов).

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