Синоптики рассказали москвичам о погоде 29 октября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителей Москвы и Подмосковья в пятницу, 29 октября, ожидает облачная погода. Также возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от плюс восьми до плюс десяти градусов. Однако ночью москвичей ожидает похолодание. Столбики термометров опустятся до плюс одного градуса.

На территории области ожидается умеренный дождь. Максимальная температура воздуха в пятницу — плюс 11 градусов.

Также в этот день синоптики прогнозируют западный ветер. Его скорость составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы и составит 745–753 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха в семь градусов тепла в европейской части России продержится до среды. Однако возможно, что тепло продлится и после. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

28 октября метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам, что сухая и солнечная погода в Москве создаст иллюзию бабьего лета.