Россиянам рассказали, какой будет погода в европейской части страны в ноябре

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В ноябре в большей части России столбики термометров будут показывать температуру выше нормы. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, исключением будет только юг страны. При этом теплая погода будет стоять в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном округе.

Около нормы температура сохранится в Хакасии, на Камчатке и на Чукотке.

Вильфанд добавил, что в большей части РФ количество осадков будет около нормы. При этом дефицит будет наблюдаться на севере Приволжского округа и в Свердловской области.

При этом большое количество осадков ожидается в Хакасии, в южной части Иркутской области и на Таймыре, пишет РИА Новости.

Жителей Москвы и Подмосковья в пятницу, 29 октября, ожидает облачная погода. Также возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в столице температура воздуха составит от плюс восьми до плюс десяти градусов. Однако ночью москвичей ожидает похолодание. Столбики термометров опустятся до плюс одного градуса. На территории области ожидается умеренный дождь. Максимальная температура воздуха в пятницу — плюс 11 градусов. Порывы ветра в этот день будут достигать 7-12 метров в секунду.