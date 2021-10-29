Диетолог перечислил вредные продукты, которые принято считать полезными

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Диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко перечислила продукты, которые в массовом сознании являются полезными и при этом могут оказать негативное воздействие на здоровье человека.

В список таких продуктов попали сухофрукты, которые часто наполняют жирами и глицерином для блеска и мягкости. Для ускорения процесса сушки недобросовестные производители также используют туннельные печи и бензиновые горелки. В связи с этим это лакомство стоит покупать с особой предосторожностью.

Эксперт также рассказала об опасности орехов. Они, по словам Панченко, содержат большое количество фитиновой кислоты, которая мешает усвоению минералов. Орехи также часто являются триггерами аллергической реакции.

— Гранола очень часто содержит сахар или сахарозаменители на фруктозе, что также повышает калорийность. Более того, фруктоза в больших количествах бьет по вашей печени, — поделилась диетолог.

В список опасных продуктов также попали магазинные йогурты с большим содержанием сахара, сыры, продаваемые под названием «сырные продукты», и мультизлаковые батончики, которые часто содержат в себе пальмовое масло и сахарный сироп, пишет РИА Новости.

А врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как стоит скорректировать питание в зимний период. По ее словам, людям в это время требуется специальный рацион, так как организму нужны дополнительные питательные вещества, микроэлементы и витамины.