Еще 20 точек для сдачи экспресс-тестов на коронавирус открылись в Москве

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В столице открылись еще 20 точек для экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь их количество возросло до 70. Об этом в пятницу, 29 октября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Такие пункты мы открываем в местах, куда обычно ходят люди — торговых центрах, МФЦ, также используем транспортно-пересадочные узлы. Механизм уже показал свою эффективность. В день от пяти до семи тысяч человек пользуются этой услугой. Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет пять процентов. Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат — представляет ли человек опасность для окружающих или нет, — рассказала она.

По словам заммэра, 70 процентов положительных экспресс-тестов подтверждает дальнейшее ПЦР-тестирование. С помощью экспресс-тестов в городе обнаружили более 2,5 тысячи заболевших, которые ушли на самоизоляцию и начали лечение, а также прервали цепочку заболеваемости.

В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них. Потому что младшее поколение часто переносит болезнь бессимптомно.

18 октября общее количество точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 50. На тот момент тесты сделали более двадцати тысяч москвичей.