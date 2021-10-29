Врач назвала три вредные для женского здоровья привычки

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Врач-гинеколог Ульяна Смирнова перечислила привычки, которые способствуют разрушению женского здоровья.

По ее словам, женщины, которые носят неудобное нижнее белье, рисуют заработать в организме нежелательные новообразования. При выборе бюстгальтера важно думать о собственном комфорте, а не о внешнем виде.

Самыми вредными являются бра с эффектом пуш-ап и синтетические.

Также эксперт не рекомендует женщинам спать в штанах или шортах, потому как это может привести к нарушению теплообмена в организме. В связи с этим у женщины может развиться молочница или другие заболевания.

Еще одна вредная привычка — ежедневное использование средств интимной гигиены.

— Во многих средствах на первом месте в составе стоят жесткие ПАВ. Они, в свою очередь, не нормализуют, а «защелачивают» микрофлору, нарушая ее, — предупредила эксперт.

Смирнова подытожила, что для поддержания чистоты достаточно использовать теплую воду без каких-либо средств, пишет «Доктор Питер».

Нутрициолог Татьяна Тарновская ранее рассказала, какие витамины нужно принимать женщинам после 50 лет. В этом возрасте объем питательных веществ, поступающих с пищей, может не соответствовать потребностям женского организма. Чаще всего в это время ощущается нехватка витаминов D и группы В.