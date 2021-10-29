Врач рассказала, как люди могут помочь медикам в период пандемии

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Заведующая отделением № 40 временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Надежда Пищенкова рассказала, чем могут помощь россияне медикам по время пандемии коронавируса.

По ее словам, лучшая помощь медикам — это не посты в соцсетях или слова благодарности. Гораздо важнее облегчить их труд и приблизить окончание пандемии. Специалисты неоднократно говорили о значении коллективного иммунитета, которого можно достичь с помощью массовой вакцинации. Также важно не забывать об ограничительных мерах: носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

— Мне кажется, окончания пандемии хочется всем, не только докторам, которые работают, но и любому человеку, которому хочется возвращения к обычной, хорошей жизни — с новыми впечатлениями, театрами, музеями, с путешествиями по всему миру, — отметила Пищенкова в комментарии изданию «Невские новости».

Врач добавила, что вакцинированные петербуржцы попадают в больницу редко, причем болезнь протекает у них обычно в легкой форме. В реанимации «Ленэкспо», по ее словам, привитых не было.

До этого врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе объяснил, почему нельзя откладывать второй этап вакцинации. Он отметил, что два укола вакцины позволяют сформировать в организме то количество антител, которое способно защитить его от инфекции. Кроме того, большинство вакцин — двухкомпонентные.