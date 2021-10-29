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Отоларинголог назвал главное преимущество назальной вакцины от COVID-19

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Отоларинголог назвал главное преимущество назальной вакцины от COVID-19
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Российский врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал об эффективности назальной вакцины.

По его мнению, назальная вакцина может активировать местный и общий иммунитет человека.

— В организме человека есть общий и местный иммунитет. Общий — это то, насколько человек эффективно борется с болезнью, а местный — это лимфоэпителиальное кольцо: миндалины, трубные валики, аденоиды. Назальная вакцина будет хорошо действовать на это кольцо. И вирус, который будет попадать воздушно-капельным путем на это кольцо, будет получать хороший отпор, — пояснил врач в комментарии Nation News.

По мнению Зайцева, людям будет проще решиться на назальную вакцину, чем на двухкомпонентную прививку, но необходимо дождаться конца испытаний.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса («SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021»), разработанной Центром Гамалеи.

На сайте Минздрава РФ появились данные, что министерство выдало Центру имени Гамалеи разрешение на проведение соответствующих исследований. В сообщении уточнялось, что данный препарат будет испытываться на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. В этом примут участие 500 взрослых добровольцев.

В настоящее время испытания назальной вакцины продолжаются. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще чем раз в полгода.

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