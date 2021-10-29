Больше трех тысяч кустарников и почти 500 деревьев высадили на Ленинградском проспекте

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

На Ленинградском проспекте специалисты высадили 3071 кустарник и 488 деревьев. Это больше половины запланированного количества. До конца года здесь будут расти более 800 новых деревьев и 3880 кустарников.

Лучше всего в городских условиях приживаются липы. Были высажены деревья в возрасте 20 лет, высотой около семи метров и с обхватом ствола до 45 сантиметров.

— На Ленинградском проспекте появятся также клены разных видов высотой от 2,5 до семи метров и возрастом от 12 до 18 лет. Это красивые деревья с густой шаровидной кроной. Летом кленовые листья в зависимости от сорта темно-зеленые или красные, а осенью они приобретают желтую, оранжевую и бордовую окраску. Очень популярное дерево для высадки на столичных улицах — декоративная яблоня. Ленинградский проспект украсят кустовые и штамбовые формы высотой три–четыре метра и возрастом 12 лет, — рассказал заместитель руководителя московского департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Появятся черемуха Маака и 12-летние рябины высотой до четырех метров, а их плоды смогут радовать глаз всю осень, а иногда даже и зиму.

Кустарники также порадуют жителей столицы. На Ленинградском проспекте высадят кусты снежноягодника белого, гортензии метельчатой, розы морщинистой, сирени и ирги Ламарка.

Растения сажают бережно и аккуратно в специально подготовленные места, чтобы не повредить корневую систему. Работы с крупными деревьями проводят ночью, чтобы не мешать автомобилистам, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что вся площадь озеленения бульвара Братьев Весниных на территории бывшей промзоны ЗИЛ составит более 1,2 тысячи квадратных метров. Там планируется высадить более 15 тысяч цветов. Проект озеленения предусматривает как высадку новых деревьев, так и сохранение уже существующих. К уже растущим кленам, липам и тополям добавятся рябины и яблони. Также планируется высадить на территории злаковые травы и лекарственные растения.