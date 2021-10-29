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Срочно к врачу: медики назвали восемь симптомов онкологии почек

Ирина Игнатенко

Общество
Срочно к врачу: медики назвали восемь симптомов онкологии почек
Фото: Pixabay

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Англии и Cancer Research UK назвали восемь признаков развития онкологии почек, при которых необходимо обратиться к врачу.

Первый настораживающий признак — кровь в моче (гематурия — прим. «ВМ»). При этом симптом может то усиливаться, то практически переставать проявляться. Специалисты советуют обращаться к врачу при первом же его проявлении.

На онкозаболевание могут указывать припухлости или шишки на боку. К симптомам также относятся отсутствие аппетита, потеря веса, сильное потоотделение при высокой температуре, усталость, общее недомогание и непрекращающаяся боль в спине ниже ребер, передает «МИР 24».

Врачи отмечают: чем раньше диагностировано заболевание, тем успешнее будет лечение.

— Никто не может сказать точно, сколько вы проживете, если заболеете раком почки. И во многом это зависит от того, на какой стадии у вас рак, — пояснили авторы исследования.

До этого врач и нутрициолог Мария Тихомирова посоветовала лучшие продукты для здоровья почек. Она отметила, что для правильного функционирования этого органа следует соблюдать питьевой режим и включить в рацион несколько продуктов.

Источник: mir24.tv.

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