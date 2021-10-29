Подмосковные музеи представили программу «Ночи искусств»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Видеолекции, онлайн-спектакли и трансляции концертов подготовили музеи Московской области в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября в онлайн-формате, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Так, музей «Новый Иерусалим» представит ключевые работы выставки «Константин Горбатов. Приближая красоту».

Музей-заповедник Чехова «Мелихово» проведет в режиме онлайн трансляцию мини-спектаклей театра «Чеховская студия» с инсценировками юмористических рассказов писателя.

Ценители классической русской литературы и искусства смогут послушать видеолекции о творчестве Достоевского от «Зарайского кремля» или о Казанской иконе Божьей Матери от Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника.

Музей-заповедник Пушкина представит онлайн-трансляцию концерта Натальи Гавриловой «Прикосновение».

До этого Музей Скрябина пригласил москвичей на «Ночь искусств». На страницах в социальных сетях музей представит специальную программу музыкальных произведений и рассказы о своей истории. Откроет праздничную программу французский пианист Жан Редон, который представит слушателям «Вариации на тему Паганини» Брамса. В афише также ирландские танцы в исполнении инструментального квартета «Черный квадрат» и авторские сочинения композиторов Алексея Рыбальника и Виталия Цымбалиса.