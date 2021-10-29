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Почти 700 ДТП с мотоциклистами произошло в Москве с начала года

Илья Ашуров

Происшествия
Почти 700 ДТП с мотоциклистами произошло в Москве с начала года
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Москве с начала года зарегистрировано 679 ДТП с водителями мотоциклов. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, в указанных авариях погибли 32 человека и еще 727 получили ранения разной степени тяжести.

Также за январь-октябрь текущего года автоинспекторы выявили более 95 тысяч нарушений со стороны мотоциклистов.

В ГИБДД призвали мотолюбителей завершить сезон, так как при наступивших погодных условиях ездить на подобном транспорте небезопасно.

— Погодные условия уже достаточно неустойчивы, поэтому перемещение на двухколесном транспорте рискованно и даже опасно, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Госавтоинспекции рассказали, что за девять месяцев текущего года сотрудники ведомства выявили более 170 тысяч нарушений ПДД, связанных с использованием ремней безопасности. Большую часть таких нарушений регистрировали комплексы фотовидеофиксации — почти 70 процентов от общего числа.

Оставшуюся часть водителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности, выявляли инспекторы ДПС.

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