Банковские карты в 2022 году станут принимать все турникеты московского метро

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

До конца 2022 года все турникеты столичного метро начнут принимать к оплате банковские карты. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мы развиваем бесконтактные платежные сервисы, чтобы сделать транспорт максимально безопасным для пассажиров. Это особенно важно в пандемию. Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой, — рассказал он.

По его словам, за текущий год более 92 миллионов пассажиров прошли через турникет по банковской карте. А транспортные карты без обращения в кассу, безопасным способом, пополняют уже больше половины их обладателей.

После обновления турникетов, пассажиры смогут выбрать любой и оплатить проезд несколькими способами — с помощью карты «Тройка», ее виртуальной версии, банковской карты или смартфона. Из-за этого, как отметил Ликсутов, увеличится проходимость турникетов в час пик, что сделает путешествие в столичной подземке еще удобнее.

Сейчас для оплаты проезда банковской картой доступны 963 турникета. До конца текущего года их число увеличится еще на 35. За полгода число проходов по картам выросло более чем вдвое — с 247 тысяч в феврале до 523 тысяч в сентябре, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в 2021 году пассажиры столичной подземки оплачивают поездки банковской картой на турникете в 500 раз чаще, чем в 2016 году. Первые терминалы с возможностью такой оплаты появились в сентябре 2015 года.