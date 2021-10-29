Пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 заработали на пяти станциях мосметро

Фото: Вечерняя Москва

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На пяти станциях столичного метро открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что они находятся на станциях «Тверская»/«Пушкинская» (выход 2-4), «Маяковская» (выход 1), «Тургеневская» (выход 3-5), «Хорошевская» (выход 1-4) и «Третьяковская» (выход 2).

Фото: telegram/«Дептранс Москвы»

— Услуга пользуется спросом у пассажиров, по поручению мэра Москвы, мы совместно с Департаментом здравоохранения масштабируем количество пунктов с бесплатными экспресс-тестами на транспорте. Эта мера поможет выявить заболевание на ранних стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском метро, — цитирует Telegram-канал ведомства его главу Максима Ликсутова.

Отмечается, что все станции, кроме «Маяковской», являются пересадочными. Через них ежедневно проходят тысячи людей и расположение пунктов выбрано для большего удобства горожан. Чтобы сдать экспресс-тест, взрослому человеку необходимо взять с собой паспорт и назвать номер полиса. Дети могут сдать его в присутствии родителей и при наличии свидетельства о рождении.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице открылись еще 20 точек для экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь их количество возросло до 70. По словам заммэра, 70 процентов положительных экспресс-тестов подтверждает дальнейшее ПЦР-тестирование. С помощью экспресс-тестов в городе обнаружили более 2,5 тысячи заболевших, которые ушли в самоизоляцию и начали лечение, а также прервали цепочку заболеваемости.

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