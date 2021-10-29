Москвич расстрелял машину своего обидчика во время дорожного конфликта

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Россия, Москва, улица Богданова Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, обстрелявшего машину водителя, с которым у него произошел конфликт. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данным ведомства, между двумя автомобилистами произошел конфликт на улице Богданова. Один из них, вероятно, потерял над собой контроль и вытащил травматический пистолет. Он совершил несколько выстрелов в сторону своего оппонента и его машины, а затем скрылся.

Мужчина не пострадал, но у его автомобиля оказались разбитыми задний фонарь и заднее стекло. Потерпевший обратился в полицию.

— В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на Волынской улице задержали подозреваемого. Им оказался 37–летний житель столицы, — заключил Васенин.

Во время допроса мужчина заявил, что ранее травматический пистолет не применял. К этому его побудило поведение другого водителя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

28 октября в заведении на улице Арбат полицейские проводили проверку в помещении ресторана. В какой-то момент мужчина 1991 года рождения начал проявлять агрессию по отношению к правоохранителям.

Он сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а затем схватил в руки стул и ударил им своего оппонента по руке. Вскоре дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции.