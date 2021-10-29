Глава Ассоциации компьютерного спорта дал совет начинающим киберспортсменам

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Глава Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов дал советы начинающим киберспортсменам.

Он отметил, что начинающим киберспортсменам очень важно правильно выстраивать план тренировок и не проводить за компьютером всю ночь. Если хочется развиваться именно в играх, то необходимо понимать, что ко всему нужно подходить полноценно.

— Вы не должны никогда забывать про учебу, потому что киберспорт является хорошей вещью, но ребята заканчивают карьеру в довольно молодом возрасте, а нужно жить дальше. Образование нужно, опыт нужен, — сказал Попов в комментарии «360».

Он добавил, что при усталости ухудшаются реакция и мышление, а для получения результата нужно всегда быть в тонусе.

Попов также отметил, что ребята могут пробовать себя не только в качестве игроков. Он добавил, что существуют организации, которые делают турниры, где работают администраторы, менеджеры и другой персонал. Также есть студии, которые транслируют игры, в которых трудятся комментаторы, аналитики и режиссеры. Все эти профессии являются востребованными в настоящее время.

До этого психолог Евгений Фомин объяснил опасность высоких заработков в киберспорте. Он считает, что большие деньги в киберспорте, как и в любом другом виде, могут лишить человека мотивации.