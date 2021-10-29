Коллективный иммунитет в России вырос до 46,8 процента

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Коллективный иммунитет в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8 процента. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

К настоящему моменту первым компонентом вакцины в стране привились 56 787 209 россиян. Полный цикл вакцинации прошли 50 960 796 человек.

За последние 24 часа в России выявили 39 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последний день в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в РФ полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.