Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Коллективный иммунитет в России вырос до 46,8 процента

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Коллективный иммунитет в России вырос до 46,8 процента
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коллективный иммунитет в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8 процента. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

К настоящему моменту первым компонентом вакцины в стране привились 56 787 209 россиян. Полный цикл вакцинации прошли 50 960 796 человек.

За последние 24 часа в России выявили 39 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последний день в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в РФ полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

1/3
2/3
3/3
Читайте также:
РоссияИммунитетВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Давайте сделаем прививку

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Все мнения
О проекте