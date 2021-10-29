Появились подробности о задержании Депутата от КПРФ Рашкина под Саратовом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Тушу убитого лося в машине депутата от КПРФ Валерия Рашкина обнаружили егеря во время рейда в охотничьем угодье. Перед этим они услышали выстрелы в 500 метрах от дороги. Об этом стало известно в пятницу, 29 октября.

Также сообщается, что в туше лося нашли металлические фрагменты. При этом оружие у депутата не обнаружили. Возможно, он выбросил его в лесу. В настоящее время полицейские прочесывают близлежащую местность, проверяя эту версию.

Кроме того, у депутата не было разрешения на охоту. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщает Telegram-канал Baza.

Видео: Telegram-канал Mash

Депутата Государственной думы от партии КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине утром 29 октября. По предварительным данным, политик управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2018 года Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовные дела об убийствах царей Ивана VI, Петра III, Павла I и Федора II.