Первый за полтора года авиарейс из Москвы прибудет на Пхукет 6 ноября

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Первый за 1,5 года авиарейс компании «Аэрофлот» из Москвы прибудет на Пхукет 6 ноября. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, на борту самолета, который впервые за 19 месяцев отправится на курорт, будет ориентировочно 300 пассажиров, пишет ТАСС.

Новые правила въезда для иностранных туристов начнут действовать в Таиланде с 1 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российские туристы, которые начнут приезжать в Таиланд с момента запуска прямых рейсов из России, уже не должны будут заниматься довольно непростым оформлением разрешения на въезд СОЕ, которое требуется в настоящее время. С 1 ноября его заменит упрощенная и удобная в применении система ThaiPass.

Согласно решению оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции, с 9 ноября разрешается выполнение на взаимной основе двух рейсов в неделю по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет. Все путешественники должны быть вакцинированы от COVID-19 по требованию принимающей стороны.

До этого ограничения были существенные. Несмотря на то что Таиланд официально признает «Спутник V», путешественникам все равно приходилось проходить карантин в специальных отелях и сдавать тесты на ковид. Тесты нужно было сдавать при вылете из своей страны, в первый день прибытия в Таиланд и на седьмой день поездки. Также в течение семи дней нельзя было покидать регион пребывания в рамках программы «Песочница», действующей на островах Самуи и Пхукет.