Пропускную способность столичных центров вакцинации увеличат до 35 тысяч человек в сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве увеличат пропускную способность центров вакцинации от коронавируса. Теперь за сутки они смогут провести процедуры для 35 тысяч желающих. Об этом в пятницу, 29 октября, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, поставить прививку повторно через шесть месяцев. На сегодняшний день в столице в среднем вакцинируются 26–27 тысяч человек в день, из них повторно — 7–8 тысяч. Сформированные вакцинационные мощности эти потребности полностью удовлетворяют, — рассказала она.

По ее словам, с 8 ноября в городе вводится режим допуска в определенные места только по QR-кодам о вакцинации, также непривитым пожилым людям и хроническим больным блокируют социальные карты. Из-за этого ожидается увеличение запроса на проведение процедуры. Поэтому власти Москвы увеличивают пропускную способность центров вакцинации уже на этой неделе, отмечает Ракова.

Во время нерабочих дней все они продолжают свою работу, несмотря на официальное закрытие торговых центров, где находятся некоторые из них, передает официальный сайт мэра столицы.

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Накануне заммэра заявила, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, а эпидканикулы являются единственной мерой с быстрым эффектом. Эпидемиологические каникулы, по ее словам, дадут эффект и позволят в ближайшие недели снизить темпы заболеваемости. Как утверждает заммэра, принятые меры помогут системе здравоохранения «не скатиться в коллапс, не захлебнуться» и обеспечить всех нуждающихся необходимой помощью.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.