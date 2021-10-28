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Эпидканикулы и ревакцинация: Анастасия Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Эпидканикулы и ревакцинация: Анастасия Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, а эпидканикулы являются единственной мерой с быстрым эффектом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября, телеканалу «Россия 24».

— Ситуация на сегодняшний день в Москве весьма напряженная. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали пик заболеваемости — чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца, — рассказала представитель мэрии.

Эпидемиологические каникулы, по ее словам, дадут эффект и позволят в ближайшие недели снизить темпы заболеваемости. Как утверждает заммэра, принятые меры помогут системе здравоохранения «не скатиться в коллапс, не захлебнуться» и обеспечить всех нуждающихся необходимой помощью.

Ракова уточнила, что с прошлой недели в Москве наблюдается рост числа желающих повторно вакцинироваться. В среднем в городе вакцинируются в день 26–27 тысяч человек, из них повторно — семь–восемь тысяч, уточнила она.

Первично и повторно в столичных домах престарелых вакцинированы от коронавируса 98 процентов проживающих, подчеркнула представитель мэрии. На сегодняшний день в городе, по ее словам, вакцинировано 1,2 миллиона жителей старшего возраста, а в домах престарелых — 98 процентов проживающих.

Около тысячи детей ежедневно, как уточнила Ракова, заражаются COVID-19 в столице. При этом на сегодняшний день семь детей очень тяжело болеют COVID-19 в больницах, двое из них на ИВЛ.

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QR-коды, по мнению заммэра, эффективны только при введении на период от трех–четырех месяцев. Пропускную способность центров вакцинации увеличат до 35 тысяч в сутки, заверила она.

При этом число точек бесплатного экспресс-тестирования с 29 октября вырастет до 70. Столичные специалисты, как подчеркнула представитель мэрии, провели 40 тысяч донаций плазмы, а в неделю они заготавливают около 400 литров.

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Москва отрабатывает новую технологию лечения для людей из особых групп риска. Она представляет собой сеть из пяти специализированных дневных стационаров при КТ-центрах и больницах, заключила Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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