Эпидканикулы и ревакцинация: Анастасия Ракова рассказала о ситуации с COVID-19 в Москве

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Эпидемиологические каникулы, по ее словам, дадут эффект и позволят в ближайшие недели снизить темпы заболеваемости. Как утверждает заммэра, принятые меры помогут системе здравоохранения «не скатиться в коллапс, не захлебнуться» и обеспечить всех нуждающихся необходимой помощью.

Ракова уточнила, что с прошлой недели в Москве наблюдается рост числа желающих повторно вакцинироваться. В среднем в городе вакцинируются в день 26–27 тысяч человек, из них повторно — семь–восемь тысяч, уточнила она.

Первично и повторно в столичных домах престарелых вакцинированы от коронавируса 98 процентов проживающих, подчеркнула представитель мэрии. На сегодняшний день в городе, по ее словам, вакцинировано 1,2 миллиона жителей старшего возраста, а в домах престарелых — 98 процентов проживающих.

Около тысячи детей ежедневно, как уточнила Ракова, заражаются COVID-19 в столице. При этом на сегодняшний день семь детей очень тяжело болеют COVID-19 в больницах, двое из них на ИВЛ.

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QR-коды, по мнению заммэра, эффективны только при введении на период от трех–четырех месяцев. Пропускную способность центров вакцинации увеличат до 35 тысяч в сутки, заверила она.