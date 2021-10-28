Около тысячи детей ежедневно заболевают коронавирусом в Москве

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Ежедневно около тысячи детей заражаются коронавирусом в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.

— За весь период коронавируса у нас где-то около 200 тысяч детей переболело, и если раньше в день мы имели 200–300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи, — рассказала представитель мэрии.

От 20 до 30 детей, по ее словам, попадают в больницы ежедневно. При этом на сегодняшний день семь детей очень тяжело болеют COVID-19 в больницах, двое из них на ИВЛ, отметила Ракова в эфире «России 24».

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.