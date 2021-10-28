Около тысячи детей ежедневно заболевают коронавирусом в Москве
Ежедневно около тысячи детей заражаются коронавирусом в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.
— За весь период коронавируса у нас где-то около 200 тысяч детей переболело, и если раньше в день мы имели 200–300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи, — рассказала представитель мэрии.
От 20 до 30 детей, по ее словам, попадают в больницы ежедневно. При этом на сегодняшний день семь детей очень тяжело болеют COVID-19 в больницах, двое из них на ИВЛ, отметила Ракова в эфире «России 24».
За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.
Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.