Число желающих ревакцинироваться от коронавируса выросло в Москве

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Москве выросло число желающих пройти повторную вакцинацию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.

По ее словам, с прошлой недели в столице наблюдается рост числа желающих повторно вакцинироваться. Каждый день в Москве проходят вакцинацию от коронавируса 26–27 тысяч человек.

— Мы рады, уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через шесть месяцев. На сегодняшний день в среднем у нас вакцинируются в день 26–27 тысяч человек, из них повторно — 7–8 тысяч, — передает слова Раковой РИА Новости.

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В России за сутки выявили 40 096 новых случаев коронавируса. По количеству заболевших продолжает лидировать Москва, где выявили за сутки 8440 случаев COVID-19. Следом идут Санкт-Петербург с 3186 случаями и Московская область, где зафиксировали 2639 заболевших.

Ранее среди прошедших вакцинацию москвичей разыграли первые квартиры в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью». Участие в акции приняли 138 999 человек. В мероприятии поучаствовали горожане от 18 лет, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 или прошли ревакцинацию с 18 по 24 октября.