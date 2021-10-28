Анастасия Ракова назвала напряженной ситуацию по COVID-19 в Москве
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице остается напряженной. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.
— Ситуация на сегодняшний день в Москве весьма напряженная. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали пик заболеваемости — чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца, — рассказала представитель мэрии.
Четыре прошедших дня показывают, что заболеваемость COVID-19 растет, хотя и при снижающихся темпах, отметила Ракова в эфире «России 24».
За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.
Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.