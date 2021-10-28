Анастасия Ракова назвала напряженной ситуацию по COVID-19 в Москве

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице остается напряженной. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.

— Ситуация на сегодняшний день в Москве весьма напряженная. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали пик заболеваемости — чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца, — рассказала представитель мэрии.

Четыре прошедших дня показывают, что заболеваемость COVID-19 растет, хотя и при снижающихся темпах, отметила Ракова в эфире «России 24».

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.