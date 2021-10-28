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Пропускную способность центров вакцинации в Москве увеличат до 35 тысяч человек

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Пропускную способность центров вакцинации в Москве увеличат до 35 тысяч человек
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

С этой недели вакцинационные мощности в Москве расширяются до 35 тысяч. Это удовлетворит любой спрос, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее мнению, количество вакцинированных людей в ближайшие недели будет расти. Особенно с учетом того, что в определенных местах вводятся QR-коды после 8 ноября и блокируются социальные карты для непривитых пожилых людей.

— Поэтому уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тысяч, — сказала Ракова в интервью каналу «Россия 24».

За последние сутки В России выявили 40 096 новых случаев коронавируса. По количеству заболевших продолжает лидировать Москва, где выявили за сутки 8440 случаев COVID-19. Следом идут Санкт-Петербург с 3186 случаями и Московская область, где зафиксировали 2639 заболевших.

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Ранее Ракова сообщила, что в Москве выросло число желающих пройти повторную вакцинацию. По ее словам, с прошлой недели в столице наблюдается рост числа желающих повторно вакцинироваться. Каждый день в Москве проходят вакцинацию от коронавируса 26–27 тысяч человек.

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