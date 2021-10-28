Пропускную способность центров вакцинации в Москве увеличат до 35 тысяч человек
Сюжет:Вакцинация от коронавируса
С этой недели вакцинационные мощности в Москве расширяются до 35 тысяч. Это удовлетворит любой спрос, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее мнению, количество вакцинированных людей в ближайшие недели будет расти. Особенно с учетом того, что в определенных местах вводятся QR-коды после 8 ноября и блокируются социальные карты для непривитых пожилых людей.
— Поэтому уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тысяч, — сказала Ракова в интервью каналу «Россия 24».
За последние сутки В России выявили 40 096 новых случаев коронавируса. По количеству заболевших продолжает лидировать Москва, где выявили за сутки 8440 случаев COVID-19. Следом идут Санкт-Петербург с 3186 случаями и Московская область, где зафиксировали 2639 заболевших.
Ранее Ракова сообщила, что в Москве выросло число желающих пройти повторную вакцинацию. По ее словам, с прошлой недели в столице наблюдается рост числа желающих повторно вакцинироваться. Каждый день в Москве проходят вакцинацию от коронавируса 26–27 тысяч человек.