Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оперативники задержали в Бурятии группировку праворадикалов

Полина Долганова

Происшествия
Оперативники задержали в Бурятии группировку праворадикалов
Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Бурятии членов экстремистской группировки с праворадикальной направленностью, которые готовили акции против органов власти и граждан Центральной Азии. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в Центре общественных связей службы.

По данным спецслужбы, в группировку активно внедрялись представители молодежи, среди которых были студенты местных вузов. Среди них распространяли праворадикальные идеи.

В отношении лидера организации и трех ее активных членов возбуждено уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе». Злоумышленники могут быть приговорены к лишению свободы сроком до десяти лет, пишет ТАСС.

28 октября стало известно, что в Мурманской области ФСБ предотвратила теракты на военных объектах. Сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* был ликвидирован в Кандалакше.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

Читайте также:
экстремистская группировкаФСБ РоссииБурятия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Давайте сделаем прививку

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Все мнения
О проекте