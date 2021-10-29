Оперативники задержали в Бурятии группировку праворадикалов

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Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Бурятии членов экстремистской группировки с праворадикальной направленностью, которые готовили акции против органов власти и граждан Центральной Азии. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в Центре общественных связей службы.

По данным спецслужбы, в группировку активно внедрялись представители молодежи, среди которых были студенты местных вузов. Среди них распространяли праворадикальные идеи.

В отношении лидера организации и трех ее активных членов возбуждено уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе». Злоумышленники могут быть приговорены к лишению свободы сроком до десяти лет, пишет ТАСС.

28 октября стало известно, что в Мурманской области ФСБ предотвратила теракты на военных объектах. Сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* был ликвидирован в Кандалакше.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.