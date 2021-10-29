Врач назвал способы укрепления иммунитета в сезон простуды

Фото: Pixabay

Доктор и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, какие методы эффективно скажутся на повышении иммунитета.

— Необходимо обеспечить организму полноценный отдых. Сон должен длиться не менее 7 часов. По данным исследований, люди, которые спят не более 6 часов в день, заболевают в пять раз чаще тех, кто отдыхает по 7–8 часов, — рассказал доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Второе — это питание. Нужно употреблять рыбу, зелень и ягоды. Также необходимо есть кисломолочные продукты, в частности йогурт.

— Микрофлора кишечника имеет огромное влияние на иммунитет, поэтому ешьте нужные продукты, — советует доктор.

Для укрепления иммунитета нужно повысить двигательную активность, причем на свежем воздухе. Также подойдут пробежки, занятия танцами и прогулки на улице.

— Еще один важный этап — это вакцинация. Если вы еще не сделали прививку от гриппа и коронавируса, самое время задуматься об этом. Чтобы в организме сформировался иммунитет, должно пройти 3–4 недели, — напоминает врач.

Одна из важнейших линий защиты организма — это интерферон.

— Не у всех людей в силу возраста интерферон вырабатывается в полной мере. Вопрос защиты от вирусов стоит остро: продолжается осенняя волна сезонных ОРВИ, высока заболеваемость коронавирусом. Возбудители инфекций попадают в организм через нос и рот. Эксперты рекомендуют вводить в нос Т-интерферон. Выигрышная форма — это гель, что обеспечивает длительную защиту. Также интерферон можно применять, если человек уже заболел. Эффективным будет введение ректальных свечей. Вовремя назначенный интерферон сокращает длительность и снимает тяжесть течения инфекционных заболеваний, — рассказал Олег Калюжин, врач-аллерголог, иммунолог.

Диетологи назвали продукты, укрепляющие иммунитет в холодное время года.