В Кремле пообещали ликвидировать краткосрочный дефицит вакцин от коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Власти устранят временную нехватку препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции в субъектах России в самые короткие сроки. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вакцинация населения должна осуществляться «ритмично».

— Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов, но вместе с тем все отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

28 октября стало известно, что запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге заканчивается. На момент выхода новости в городе осталось порядка 35 тысяч доз, сообщал городской комитет по здравоохранению.

По состоянию на 28 октября запас вакцин от коронавируса в Петербурге составлял 713 тысяч доз, в том числе 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», 35 тысяч доз «Спутник Лайт», все остальное — «Спутник V».

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До этого сообщалось, что коллективный иммунитет в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8 процента. К настоящему моменту первым компонентом вакцины в стране привились 56 787 209 россиян. Полный цикл вакцинации прошли 50 960 796 человек.