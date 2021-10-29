В Пенсионном фонде рассказали, как удаленно оформить выплаты

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В Пенсионном фонде России (ПФР) гражданам напомнили о том, какие услуги ведомства можно оформить в онлайн-формате.

Так, большинство выплат, которые устанавливаются фондом, не требуют подачи бумажного заявления. Для оформления услуги достаточно заполнить заявление на сайте ПФР или на портале госуслуг. Кроме того, россияне могут удаленно распоряжаться средствами материнского капитала и узнавать о состоянии своего пенсионного счета.

Некоторые документы в настоящее время вообще перестают существовать в виде макулатуры. С 2020 года в стране начался переход на цифровые трудовые книжки, напомнила «Российская газета».

Также в ПФР сообщили, что период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат.

18 октября стало известно, какой будет средняя пенсия в России к 2024 году: у неработающих граждан она превысит 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствует заключение для проекта федерального закона № 1258296-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».