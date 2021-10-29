Специалисты капитально отремонтируют дореволюционный дом в Карманицком переулке

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Карманицкий переулок, 3Ас4 Карта всех событий

Капитальный ремонт ожидает дореволюционный жилой дом №3А, строение 4, в Карманицком переулке столицы. Проектная документация уже согласована. Об этом в пятницу, 29 октября, заявила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

— Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов направлена на повышение безопасности, надежности и долговечности столичного жилого фонда. Так, в Карманицком переулке отремонтируют пятиэтажный дом, построенный в 1908 году по индивидуальному проекту, — рассказала она.

У здания обновят кровлю, фасады, цоколь, установят новые флагодержатели и подоконники. Здание покрасят, отремонтируют внутренние помещения — восстановят лестницы, поменяют двери, полы и почтовые ящики, покрасят стены. Планируют обновить коммуникации.

Исторический облик здания сохранится, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что дом культуры (ДК) «Маяк» в районе Чертаново Южное ожидает капитальный ремонт в 2022 году. Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил тендер на проведение работ. В здании ДК поменяют кровлю, отремонтируют входную группу, фасады и крыльцо, а также заменят окна и двери. Внутри также ожидаются изменения: помещения для занятий смогут похвастаться плавающими полами и увеличенной шумоизоляцией.