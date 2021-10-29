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Водитель почувствовал себя плохо и спровоцировал смертельное ДТП в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель почувствовал себя плохо и спровоцировал смертельное ДТП в Новой Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица Карта всех событий

В Новой Москве произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Инцидент произошел на Центральной улице в поселении Первомайское. Водитель автомобиля Opel почувствовал себя плохо и выехал на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с автомобилем Chevrolet, который в свою очередь врезался в Renault.

В результате случившегося погиб водитель Opel.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Госавтоинспекции рассказали, что за девять месяцев текущего года сотрудники ведомства выявили более 170 тысяч нарушений ПДД, связанных с использованием ремней безопасности. Большую часть таких нарушений регистрировали комплексы фотовидеофиксации: почти 70 процентов от общего числа.

Оставшуюся часть водителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности, выявили инспекторы ДПС.

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