Ученые предупредили о крупнейших за последние годы магнитных бурях с 30 октября

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Российские ученые предупредили о крупнейших за последние несколько лет магнитных бурях с 30 октября. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает институт РАН.

— По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, — рассказали эксперты.

Ученые предупреждают, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, накануне выброшенной Солнцем, произойдет около 10 утра по московскому времени 30 октября. Скорость облака составляет около 800 километров в секунду. Его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба.

Облако накроет Землю примерно на двое суток, добавили ученые.

Вечером 28 октября на Солнце была зафиксирована сильная вспышка класса X. Она началась в 18:17 по московскому времени и продолжалась более 30 минут. Сообщалось, что индекс активности вспышки был повышен до «оранжевого» и лишь немного недотягивал до «красного» уровня. Всего за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

Вещество, которое было выброшено с поверхности Солнца ночью 29 октября, достигнет Земли и станет фактором возникновения магнитной бури. Об этом рассказал заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Кузин.