Эксперты назвали условие, при котором разрешена перевозка туши лося

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Согласно новым правилам охоты, которые вступили в силу 1 января текущего года, транспортировка убитого животного приравнивается к незаконной охоте. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказали специалисты в области охотопользования.

По словам заместителя главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексея Вайсмана, гражданину не грозят никакой штраф или другое наказание, если «у него при себе было закрытое разрешение на добычу лося». Если же соответствующего разрешения не имеется, перевозка туши попадает под статью «Незаконная охота».

Аналогичного мнения придерживается председатель Самарского областного общества охотников и рыболовов Анатолий Муравьев.

— Если в прошлые годы охотник стрелял в косулю, отвозил оружие, затем возвращался и забирал животное, то ему можно было предъявить за незаконный провоз несколько тысяч рублей штрафа. Сейчас, если документов нет, — это браконьерство, — цитирует Муравьева ТАСС.

29 октября уголовное дело по факту незаконной охоты возбудили под Саратовом. К данному делу может быть причастен депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин. По данным ведомства, в ночь с 28 на 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Саратовской области. Прибывшие на место правоохранители обнаружили машину, которой управлял 66-летний гражданин. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови.