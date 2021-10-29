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Социальную рекламу в поддержку жертв домашнего насилия запустили в московском метро

Михаил Алимов

Город
Социальную рекламу в поддержку жертв домашнего насилия запустили в московском метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном метро появилась социальная реклама в поддержку жертв домашнего насилия. Ее запустил департамент труда и социальной защиты совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— В городском метро появилась социальная реклама, направленная на предотвращение и предупреждение проблемы домашнего насилия, а также повышение эффективности оказания помощи, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Москве внимательно относятся не только к последствиям проявления таких вещей, но и к их профилактике.

— Лозунг «Мысли по-новому» заставляет увидеть в клишированных фразах иной смысл и задуматься о том, что насилие терпеть нельзя. «Бьет — значит, не любит», «Стерпится — разлюбится», «Милые бранятся — уже не тешатся» — это знак поддержки жертв насилия. В столице уделяют внимание не только теме противодействия насилию незащищенным слоям общества, но и профилактике семейно-бытовых конфликтов, насилия в отношении женщин и детей уже не первый год, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В городе уже восемь лет работает Кризисный центр помощи женщинам и детям. Он находится в доме № 9а на улице Дубки. Специалисты в нем помогают всем, кто попал в тяжелую психологическую ситуацию — подвергся насилию, находится в состоянии развода или потерял близкого человека. За время работы центра туда обратились более двух тысяч женщин и детей.

— Мы убеждены, что насилия в семье быть не должно. Ни физического, ни психологического. Женщина, столкнувшаяся с домашним насилием со стороны партнера, детей, близких родственников, не должна оставаться одна, — приводит пресс-служба слова руководителя Кризисного центра помощи женщинам и детям Натальи Завьяловой.

Также в городе действуют еще 28 организаций «Мой семейный центр» и несколько социально-реабилитационных центров.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец назвала эффективные способы решения проблемы домашнего насилия.

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