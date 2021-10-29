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Путин допустил возобновление турпоездок на поездах в Финляндию

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин допустил возобновление турпоездок на поездах в Финляндию
Фото: Администрация президента РФ

Россия может возобновить курсирование туристических поездов с Финляндией в конце года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 29 октября.

— К сожалению, большой урон был нанесен туристической области. Тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией, — рассказал глава государства на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Президент выразил надежду, что туристический поток по железной дороге можно будет возобновить в конце года. До пандемии коронавируса между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда «Аллегро». Из Москвы в столицу Финляндии можно было попасть на поезде «Лев Толстой», отмечает ТАСС.

27 октября в Минтуризме сообщили, что туристов, которые привились от COVID-19 вакциной «Спутник V», начнут пускать в Израиль с 15 ноября. При этом возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть этот срок.

Вопрос признания препарата Израилем, как уточняется, был одной из тем заседания премьер-министра и Минздрава. Для поездки необходимо будет сдавать серологический тест.

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